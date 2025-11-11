Евродепутаты подали в суд на ЕП за отказ расследовать контракты по вакцинам

С протестом выступили депутаты из объединений "Европа суверенных наций" и "Патриоты Европы", а также представители правой группы "Европейские консерваторы и реформисты"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Европейский суд общей юрисдикции получил обращение депутатов Европарламента, которые требуют проверить, нарушил ли этот орган свои юридические обязательства, отказавшись провести расследование по контрактам на поставку вакцин от COVID-19. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на судебные документы.

По его данным, в суд поступило ходатайство, подготовленное парламентариями из правых фракций. Они считают незаконным решение руководителей политических групп от 3 сентября не выносить на голосование вопрос о создании специального комитета по расследованию.

С протестом выступили депутаты из объединений "Европа суверенных наций" и "Патриоты Европы", а также представители правой группы "Европейские консерваторы и реформисты". В апреле 2025 года они призывали коллег поддержать проведение расследования по предполагаемым случаям коррупции, отмывания денег, злоупотребления властью и вмешательства в законодательные процессы.

В 2024 году Суд ЕС постановил, что Еврокомиссия не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Контракты при этом заключались под личным контролем председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен путем обмена личными СМС-сообщениями с руководителями фармацевтических корпораций. Эта переписка впоследствии была уничтожена, по утверждению ЕК, "случайно".