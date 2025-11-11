Иран подтвердил приверженность мирному ядерному соглашению

Власти исламской республики продолжат развитие гражданской ядерной программы, которая является "вопросом гордости", отметил иранский заместитель министра иностранных дел Саид Хатибзаде

АБУ-ДАБИ, 11 ноября. /ТАСС/. Иран по-прежнему стремится к мирному соглашению о преодолении разногласий вокруг ядерной программы исламской республики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, выступая на политической конференции Abu Dhabi Strategic Debate.

"Причина, по которой Иран не вышел из Договора о нераспространении ядерного оружия после этой агрессии (израильская операция против Ирана и американская атака на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане - прим. ТАСС), заключалась именно в том, что мы намерены достичь мирного ядерного соглашения", - сказал иранский чиновник.

По его словам, власти Ирана продолжат развитие гражданской ядерной программы, которая является "вопросом гордости" для исламской республики. При этом, подчеркнул Хатибзаде, страна готова доказать миру, что не стремится получить ядерное оружие.

"Теперь мы гораздо более привержены мирному использованию ядерной энергии и развитию собственной ядерной программы. <...> Однако мы неоднократно заверяли всех, что не стремимся к созданию ядерного оружия по множеству причин. Мы готовы предоставить любые необходимые гарантии, как уже делали в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Мы уже согласились на определенные ограничения нашей программы", - добавил Хатибзаде.

Дипломат также заявил, что Тегеран получает от Вашингтона "противоречивые сообщения", касающиеся переговоров об урегулировании конфликта вокруг иранской ядерной программы.

США и Иран провели пять раундов переговоров, пытаясь достичь нового соглашения по иранской ядерной программе. Переговоры не возобновлялись после 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против исламской республики. США вступили в конфликт спустя девять дней, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Основным противоречием, помешавшим достичь новой ядерной сделки, считаются разногласия между США и Ираном по вопросу обогащения урана. Американская сторона настаивала на том, чтобы республика полностью отказалась от обогащения урана на своих ядерных объектах. Иран давно заявляет, что его ядерная программа носит мирный характер. После выхода США из сделки по атому он перестал соблюдать ограничения, предусмотренные соглашением 2015 года, и начал процесс обогащения урана до 60%.

Хатибзаде в своем выступлении назвал дипломатические усилия единственным способом преодолеть конфронтацию вокруг иранской ядерной программы. "В итоге нам нужна дипломатия, а это означает взаимные уступки. Дипломатия означает равные условия и уважение, а также отказ от любых ошибочных аргументов и иллюзий", - добавил он.

Ядерная сделка

Иран и группа международных посредников в составе Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Этот договор ознаменовал окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны обвинили Тегеран в разработке ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения во время своего первого срока.

Предыдущий глава американской администрации Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в ядерную сделку. Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция с апреля 2021 года вели переговоры с Ираном о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, но они завершились безрезультатно.