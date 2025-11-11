Иран получает "противоречивые сообщения" от США по ядерным переговорам

Американцы, как обычно, лучше всех умеют манипулировать любой возможностью, подчеркнул иранский заместитель министра иностранных дел Саид Хатибзаде

АБУ-ДАБИ, 11 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран получает от Вашингтона "противоречивые сообщения", касающиеся переговоров об урегулировании конфликта вокруг иранской ядерной программы.

"Мы получаем противоречивые сообщения. На сцене мы слышим одно, за кулисами мы получаем другое. Американцы, как обычно, лучше всех умеют манипулировать любой возможностью. <...> С самого начала они использовали дипломатию не для достижения соглашения, а чтобы выхолостить саму идею дипломатии.", - сказал представитель внешнеполитического ведомства на конференции Abu Dhabi Strategic Debate.

США и Иран провели пять раундов переговоров, пытаясь достичь нового соглашения по иранской ядерной программе. Переговоры не возобновлялись после 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против исламской республики. США вступили в конфликт спустя девять дней, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.