Sky News: премьер Британии не обсуждал с Трампом возможный иск против Би-би-си

Представитель Кира Стармера уклонился от ответа на вопрос о том, поможет ли правительство Великобритании вещателю возместить ущерб американскому лидеру в случае соответствующего судебного решения

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможный иск главы Белого дома против вещательной корпорации Би-би-си. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии на Даунинг-стрит.

По его словам, между лидерами сложились хорошие отношения, однако он не стал отвечать на вопрос о том, повлияет ли на них скандал вокруг Би-би-си. Кроме того, представитель Стармера уклонился от ответа на вопрос о том, поможет ли правительство Великобритании вещателю возместить ущерб Трампу в случае соответствующего судебного решения.

Би-би-си оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую вещательная корпорация выпустила в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

В результате скандала в отставку подали гендиректор корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс. Председатель совета управляющих Би-би-си Самир Шан принес публичные извинения за "ошибочное решение" отредактировать речь Трампа. Юристы американского лидера потребовали от Би-би-си удалить передачу до 14 ноября, пригрозив иском на $1 млрд.