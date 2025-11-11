Харьковская ВГА: ВСУ пытаются вызволить из окружения солдат в Купянске

ВС РФ стараются еще на подходах к линии фронта разбивать подразделения украинской армии, которые предпринимают попытки деблокировать своих сослуживцев

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Значительная часть группировки Вооруженных сил Украины в Купянске Харьковской области блокирована на левом берегу реки Оскол. Ее пытаются деблокировать другие подразделения украинской армии, но российские войска стараются разбивать их еще на подходах к линии фронта, сообщил ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Значительная часть украинской группировки войск, действующей в районе Купянска, блокирована на левом берегу реки Оскол, и наши подразделения продолжают ее уничтожать. Противник пытается деблокировать окруженных солдат ВСУ под Купянском, но военнослужащие российской армии делают все возможное для того, чтобы разбить прибывающие силы противника еще на подступах к фронту", - сказал Ганчев.

Он добавил, что бойцы российской армии продолжают освобождение населенного пункта и выбили в ходе тяжелых боев группировку Вооруженных сил Украины из восточной части Купянска.