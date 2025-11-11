США хотят изменить антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на исключении фраз "территориальная целостность" и "агрессия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. США требуют изменить формулировки в антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Об этом пишет украинское издание Kyiv Post со ссылкой на два дипломатических источника.

По его данным, администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на пересмотре документа и исключении фраз "территориальная целостность" и "агрессия".

В то же время, издание отмечает явные опасения и страх у западных стран из-за позиции США по этому вопросу. "Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от основных интересов Украины в критический дипломатический момент", - приводит Kyiv Post слова одного из европейских посланников. Голосование по данной резолюции ожидается в ближайшие недели.

Соединенные Штаты и ранее выступали за подобные изменения резолюций. Так, 24 февраля в рамках Генеральной Ассамблеи ООН прошло голосование по двум резолюциям, касающимся украинского кризиса. Одна из них была подготовлена киевскими властями совместно с рядом европейских стран и составлена в антироссийском ключе. Вторая резолюция была предложена США и написана с использованием нейтральных формулировок. Обе резолюции были приняты Генассамблеей, однако европейские страны через голосование внесли в американский документ антироссийские формулировки. После изменений США воздержались от голосования по своей резолюции.