В Грузии коррумпированных чиновников обяжут 30 лет сдавать декларации о доходах

Такое обязательство будет возникать у госслужащих после обвинительного приговора суда

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в закон "О борьбе с коррупцией", согласно которым провинившихся чиновников обяжут заполнять декларацию об имуществе в течение 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

За законопроект проголосовали 85 депутатов.

"Это еще один пример по превенции преступлений в сфере коррупции", - сказал глава парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе, вынося законопроект на голосование.

Согласно поправкам, обязанность представлять в течение 30 лет декларацию возникнет у тех чиновников, которым суд вынес обвинительные приговоры по статьям: мошенничество, вымогательство, присвоение или растрата, незаконная легализация доходов (отмывание денег), нарушение правил участия в государственных закупках, дача взятки, торговля влиянием, служебный подлог, служебная халатность и прочее.