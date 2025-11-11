CNN: Британия приостановила обмен с США разведданными в Карибском бассейне

Речь идет о данных относительно перемещения судов, которые, предположительно, могут быть задействованы в контрабанде наркотиков

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Великобритания перестала предоставлять США разведывательные данные относительно перемещения судов в Карибском бассейне, которые, предположительно, могут быть задействованы в контрабанде наркотиков, пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, этот шаг связан с нежеланием Лондона быть причастным к ударам США по морским судам, так как Соединенное Королевство оценивает эти атаки как незаконные. Отмечается, что Великобритания на протяжении многих лет делилась подобной разведывательной информацией с Вашингтоном, чтобы Береговая охрана США могла задерживать подозрительные суда.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Военно-морские силы США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 10 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.