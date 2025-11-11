Численность ВС Польши увеличилась до 215 тыс. военных

Страна обладает третьей по численности армией в НАТО после США и Турции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Численность польской армии достигла 215 тыс. солдат и офицеров. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Сегодня я могу сообщить, что в нашей армии служат 215 тыс. военных", - заявил министр на церемонии празднования 107-й годовщины Дня независимости Польши. Трансляцию мероприятия вел телеканал TVP Info.

В настоящий момент Польша обладает третьей по численности армией в НАТО после США и Турции.