Мирзиёев и Путин высоко оценили результаты 2-го заседания Совета регионов

Лидеры двух стран провели телефонный разговор

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /ТАСС/. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили плодотворные результаты второго заседания Совета регионов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

"11 ноября состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Российской Федерации Владимира Путина. <...> С удовлетворением отмечены плодотворные результаты прошедшего 22 октября этого года в Московской области второго заседания Совета регионов Узбекистана и России", - сказано в сообщении.

Ранее по итогам второго заседания Совета регионов России и Узбекистана стороны подписали более 30 соглашений, охватывающих торгово-экономическую, научно-техническую и гуманитарную сферы. В настоящее время 14 регионов Узбекистана поддерживают устойчивые связи более чем с 50 субъектами РФ, а общий портфель совместных проектов превысил $6,2 млрд.

Первое заседание Совета регионов состоялось 27 мая 2024 года в Ташкенте под председательством президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. На заседании совета был подготовлен пакет соглашений на сумму более $5 млрд.