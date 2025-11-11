Прокуратура Стамбула заявила, что не требовала запретить оппозиционную партию

Прокуратура отреагировала на комментарии оппозиционных СМИ о своем обращении в вышестоящую инстанцию по итогам завершения расследования дела о коррупции в отношении экс-мэра Экрема Имамоглу

СТАМБУЛ, 11 ноября. /ТАСС/. Стамбульская прокуратура заявила, что не требует от Генпрокуратуры Турции возбуждения дела о запрете оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Таким образом она отреагировала на комментарии оппозиционных СМИ о своем обращении в вышестоящую инстанцию по итогам завершения расследования дела о коррупции в отношении экс-мэра Экрема Имамоглу.

"Прокуратура не подавала запрос с требованием закрыть НРП. Как следует из обвинительного заключения (по делу Имамоглу - прим. ТАСС), он подавался на основе выводов о систематическом вмешательстве НРП в выборы на национальном и региональном уровнях с целью повлиять на волеизъявление избирателей, в соответствии со ст.68 и 69 Конституции и Законом о политических партиях №2820", - сообщает со ссылкой на прокуратуру газета Cumhuriyet.

Телеканал Sözcü ранее сообщал, что запрос стамбульской прокуратуры последовал за оглашением 11 ноября обвинительного заключения в отношении Имамоглу. В нем она требует "принять необходимые меры" на основе действующего законодательства, что, как отмечала телекомпания, фактически означает требование возбудить дело о запрете НРП.

Прокурор Стамбула Акын Гюрлек ранее объявил, что следствие в отношении Имамоглу по делу о коррупции завершено, сторона обвинения требует для него до 2 352 лет лишения свободы.

Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции впоследствии прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные состоялись в Стамбуле, Анкаре и Измире. Лидер НРП Озгюр Озель ранее сообщал, что партия собрала свыше 20 млн подписей за освобождение Имамоглу и в его поддержку как кандидата в президенты от оппозиции.