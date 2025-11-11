В МИД Венесуэлы поблагодарили ГД за призыв осудить угрозы США в адрес республики

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании проект обращения по поводу эскалации напряженности в Карибском море

КАРАКАС, 11 ноября. /ТАСС/. Венесуэла благодарна Государственной думе за поддержку суверенитета и призыв к мировому сообществу осудить угрозы США в адрес Боливарианской Республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

"От имени президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы выражаем благодарность Государственной думе за призыв к международному сообществу, парламентам и системе ООН осудить усиление военного присутствия США в Карибском море, а также угрозы в адрес Венесуэлы и нападения на суда, которые эксперты ООН квалифицировали как внесудебные казни", - указал глава МИД. "Венесуэла глубоко ценит твердую солидарность России в защите нашего суверенитета", - подчеркнул Хиль.

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании проект обращения по поводу эскалации напряженности в Карибском море у границ Венесуэлы, в котором призвали парламенты стран ООН и мировое сообщество осудить усиление военного присутствия США в регионе. В обращении также указано, что депутаты выражают твердую поддержку и солидарность руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, подчеркивают важность ее стабильного и независимого развития.