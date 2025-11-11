Посол Южной Кореи в Москве подготовит почву для восстановления отношений с РФ

Вступивший в должность Ли Сок Пэ с 2019 по 2022 год возглавлял южнокорейскую дипломатическую миссию в российской столице

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 11 ноября. /ТАСС/. Новый посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ сказал, что подготовит почву для восстановления отношений между странами в будущем. Его слова приводит агентство Yonhap.

"Исходя из опыта и уроков, полученных во время моего первого пребывания на посту посла в РФ, я приложу все усилия ради поддержания стабильности в двусторонних отношениях и для закладки фундамента для будущего восстановления", - сказал Ли Сок Пэ. Он возглавлял южнокорейскую дипломатическую миссию в Москве с 2019 по 2022 год при президенте Мун Чжэ Ине, который относится к либеральному лагерю, как и нынешний глава государства Ли Чжэ Мён.

"Мы сталкиваемся со сложной задачей поддержания стабильности в отношениях Республики Корея и России", - сказал Ли Сок Пэ на церемонии вступления в должность. Он добавил, что Сеул также должен наблюдать за влиянием отношений РФ и КНДР на ситуацию на Корейском полуострове.

Ли Сок Пэ работал вместе с директором управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ви Сон Лаком, когда тот занимал пост главы южнокорейского посольства в Москве.

Южнокорейские издания ранее отмечали, что возвращение Ли Сок Пэ в Москву говорит о том, что в Сеуле видят в нем человека, способного разрешить "сложную ситуацию, сложившуюся после ухудшения отношений Москвы и Сеула из-за ситуации на Украине и параллельного сближения" России и КНДР, включая отправку бойцов Корейской народной армии в Курскую область. Он считается признанным экспертом по России и "большую часть своей почти 30-летней дипломатической карьеры" Ли Сок Пэ провел в РФ и странах СНГ.

Издания указывали на его высокий уровень владения русским языком, добавляя, что Ли Сок Пэ в прошлом переводил на саммитах Республики Корея и России. Дипломат учился на отделении русского языка Университета иностранных языков Хангук.