МОМ: Эль-Фашер за две недели покинули почти 90 тыс. человек

В Международной организации по миграции рассказали, что от обстрелов и нехватки продовольствия убегают целые семьи

НАЙРОБИ, 11 ноября. /ТАСС/. Интенсивные обстрелы и наземные атаки в суданском Эль-Фашере и его окрестностях привели к вынужденному перемещению почти 90 тыс. человек за последние две недели. Об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ) в пресс-релизе, опубликованном на фоне начала визита генерального директора Эми Поуп в страну.

Как отмечается в документе, целые семьи вынуждены бежать от насилия по небезопасным маршрутам практически без доступа к продовольствию, воде или медицинской помощи. Кроме того, "десятки тысяч мирных жителей остаются заблокированными в городе в условиях, близких к голоду, и где не функционируют больницы, рынки и системы водоснабжения", подчеркнули в МОМ.

Насилие распространяется и на другие регионы Судана, добавили в организации. В период с 26 октября по 9 ноября почти 39 тыс. человек бежали от боевых действий в Северном Кордофане. Многие преодолевают большие расстояния пешком или на ослах, спят под открытым небом, по несколько дней обходятся без еды и постоянно подвергаются риску нападений.

"Наши специалисты оказывают помощь, но отсутствие безопасности и истощение запасов означают, что мы можем помочь лишь небольшой части нуждающихся, - отметила Поуп. - Без безопасного доступа и срочного финансирования гуманитарные операции рискуют полностью прекратиться именно в тот момент, когда общины больше всего нуждаются в поддержке".

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой движения "Силы быстрого реагирования" Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка наблюдается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.

В конце октября "Силы быстрого реагирования" захватили Эль-Фашер, находившийся в осаде около полутора лет. По данным международных гуманитарных и правозащитных организаций, атака сопровождалась массовыми убийствами мирных жителей, в том числе на этнической почве, пытками, надругательствами и другими преступлениями.