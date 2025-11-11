Президент Грузии выразил солидарность с Турцией из-за крушения самолета С-130

Михаил Кавелашвили заявил, что разделяет с турецкой стороной глубокую скорбь

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением турецкого военно-транспортного самолета.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и разделяем вашу глубокую скорбь в связи с трагической гибелью людей в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета в Грузии. Эта ужасная трагедия принесла нам огромное горе. В эти тяжелые и скорбные моменты мы выражаем непоколебимую солидарность с народом Турецкой Республики", - написал Кавелашвили в X.

11 ноября турецкое Минобороны сообщило, что вылетевший из Азербайджана самолет C-130 ВС Турции, на борту которого находились 20 турецких военных, разбился в Грузии. По информации грузинской стороны, борт пропал с радаров через несколько минут после вхождения в воздушное пространство Грузии без подачи сигнала бедствия, после чего ведомство начало поисково-спасательную операцию. Военно-транспортный самолет упал примерно в 5 км от грузино-азербайджанской границы в муниципалитете Сигнаги. В связи со случившимся МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.