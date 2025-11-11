Трамп сообщил, что наблюдал за памятными мероприятиями в РФ по случаю Дня Победы

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что его решение провозгласить 11 ноября и 8 мая в США днями победы в Первой и Второй мировых войнах, принятое ранее в 2025 году, отчасти было связано с проведением памятных мероприятий в России по случаю Дня Победы.

"Когда я вижу, как другие страны празднуют день победы... Я это смотрел. Я следил за тем, как Великобритания, как Россия празднуют день победы во Второй мировой войне. И я сказал, что у нас должен быть день победы. Никто даже не говорил об этом в нашей стране", - отметил американский лидер, выступая на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном по случаю отмечаемого в США Дня ветеранов. Трамп отметил, что также смотрел, как такие памятные мероприятия проходят во Франции.

Президент отметил, что отчасти в связи с этим в мае 2025 года объявил 11 ноября и 8 мая в США днями победы в Первой и Второй мировых войнах. "Как вы знаете, сегодня не только День ветеранов, но и, в соответствии с моим заявлением, мы теперь будем его называть День победы в Первой мировой войне", - сказал он.

Трамп ранее возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском кладбище.