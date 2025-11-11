NV: на Украине с февраля 2022 года более 300 тыс. дел о дезертирстве и СОЧ в ВСУ

Большая часть из них пришлась на самовольное оставление части

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части в Вооруженных силах Украины (ВСУ) с февраля 2022 года составило 311 327. Об этом пишет местное издание NV со ссылкой на данные офиса генпрокурора Украины.

Число дел о самовольном оставлении части (более легкая статья УК, позволяющая при определенных обстоятельствах избежать уголовного наказания и вернуться на службу) достигло порядка 255 тыс., а о дезертирстве - примерно 56,2 тыс.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, а сотрудники военкоматов для выполнения плана вынуждены задерживать мужчин на улицах. Однако командиры отмечают, что "мобилизованные" таким образом часто непригодны к несению службы и слабо мотивированы.