МИД Литвы: ситуация на границе с Белоруссией зависит от обстановки в небе

Если в воздухе все будет хорошо, то на земле ситуация также изменится, заявил глава литовского внешнеполитического ведомства Кестутис Будрис

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 12 ноября. /ТАСС/. Ситуация на литовско-белорусской границе напрямую зависит от того, что происходит в воздушном пространстве Литвы. Об этом интернет-порталу 15min заявил глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис.

"Как будет в воздухе, так будет и на земле. Если в воздухе все будет хорошо, то и на земле ситуация изменится", - сказал он.

По словам министра, Вильнюс готов с учетом этого пересмотреть применяемые действия. "Решение закрыть границу с Белоруссией было ответом на инструментализацию, которая угрожала безопасности воздушного пространства нашей страны", - утверждал Будрис.

Реагируя на инциденты с метеозондами, которыми организаторы контрабанды переправляют в Литву из Белоруссии более дешевые сигареты, Вильнюс 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыл границу с соседней страной. В результате в Белоруссии застряли несколько тысяч литовских фур. Их там около 1 тыс.