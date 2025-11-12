Сбои спутниковой навигации над Финляндией могут отмечаться до февраля 2026 года

В воздушном пространстве страны возможны помехи сигналов навигации GNSS, сообщили авиадиспетчеры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сбои в работе системы спутниковой навигации в воздушном пространстве Финляндии могут отмечаться до февраля будущего года. Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерской службе страны.

"В воздушном пространстве страны возможны помехи для сигнала спутниковой навигации GNSS, при их возникновении всем экипажам необходимо немедленно сообщить об этом диспетчерам", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подобное предупреждение будет действовать как минимум до 11 февраля 2026 года. Такие предупреждения диспетчерская служба в 2025 году уже распространяла, не уточняя при этом, с чем могут быть связаны помехи.

О возможности возникновения сбоев и подменных сигналов сообщали и авиационные власти Швеции, причем они допустили даже полную недоступность сигналов GPS в юго-восточной части страны в период до 24 января года.

Ранее газета Helsingin Sanomat со ссылкой на агентство транспорта и связи Финляндии Traficom сообщила, что в начале ноября в систему морского слежения страны за один час поступило 18 тыс. ложных сигналов о кораблях НАТО. При этом, как поясняет издание, настоящее местоположение кораблей было в нескольких тысячах километров от указанных в системе точек в Балтийском море.