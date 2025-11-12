Трамп намерен подать на Би-би-си в суд за клевету

По словам американского президента, он "обязан это сделать"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему придется подать судебный иск о клевете к британской вещательной корпорации Би-би-си, поскольку она, отредактировав его выступление, исказила суть сказанного.

"Думаю, мне придется. Почему нет? Поскольку они ввели в заблуждение общественность. И они это признали", - ответил глава вашингтонской администрации в интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, намерен ли он подать упомянутый иск. "Я думаю, что я обязан это сделать. Поскольку нельзя позволять людям так поступать", - добавил Трамп. "Это было очень нечестно", - подчеркнул президент США, говоря о действиях журналистов Би-би-си.

Британская вещательная корпорация ранее на этой неделе сообщила, что Трамп пригрозил ей иском на $1 млрд, если она до 14 ноября не удалит выпуск с отредактированным выступлением американского лидера. Требование касается передачи Panorama продолжительностью один час, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса США, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

Сразу после смонтированного отрывка Би-би-си показала кадры людей, идущих к зданию Конгресса, из-за чего создается впечатление, будто они следуют призыву политика. На самом деле эти кадры были сняты до того момента, как Трамп начал выступление на многотысячной манифестации сторонников в Вашингтоне. В результате этого скандала в отставку подали гендиректор вещательной корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс. Председатель совета управляющих британской новостной корпорации Самир Шан принес публичные извинения за это "ошибочное решение".

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Трамп победил на президентских выборах 2024 года в США и вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января текущего года.