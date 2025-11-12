"Движение талибов Пакистана" взяло ответственность за теракт в Исламабаде

По данным газеты Business Recorder, из-за взрыва погибли 12 человек

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 12 ноября. /ТАСС/. Боевики группировки "Движение талибов Пакистана" ("Техрик-и-Талибан Пакистан", ТТП) взяли на себя ответственность за взрыв у здания суда в столице исламской республики, который привел к гибели 12 человек. Об этом сообщила газета Business Recorder.

11 ноября на окраине Исламабада на парковке рядом с окружным судом произошел взрыв. Всего 12 человек погибли, 27 получили ранения. Как сообщил глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви, пытавшийся проникнуть в здание суда смертник привел в действие взрывное устройство рядом с полицейским автомобилем.

Посольство РФ в Пакистане решительно осудило теракт и информировало, что жертв и пострадавших среди российских граждан нет.