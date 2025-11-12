Politico: страны ЕС не обязаны принимать участие в "Европейском щите демократии"

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Страны ЕС не будут обязаны принимать участие в кампании по противодействию иностранного вмешательства в выборы, которая является частью стратегии "Европейский щит демократии". Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на законопроект.

Согласно документу, центральным элементом этого проекта станет специализированный центр "демократической устойчивости", который будет служить платформой для обмена данными о манипулировании информацией. При этом участие стран ЕС будет добровольным.

Стратегия Еврокомиссии включает в себя план сотрудничества со странами сообщества в разработке рекомендаций по использованию искусственного интеллекта (ИИ) на выборах. Также там изложены "добровольные обязательства по ответственному использованию новых технологий" для политических партий. Помимо этого, в законопроекте поднимаются вопросы обеспечения личной безопасности политиков.

Отдельно отмечается, что в рамках стратегии планируется создание сети инфлюенсеров для "повышения осведомленности о соответствующих правилах ЕС". Предполагается, что такой шаг поможет людям "лучше понять правила ЕС", касающиеся политической рекламы, онлайн-контента и ИИ.

Издание подчеркивает, что эта тема считается деликатной из-за позиции США. Вашингтон, как пишет газета, зачастую трактует протекционистские законы Брюсселя как замаскированную цензуру.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в 2024 году предложила создать стратегию "Европейский щит демократии". Она направлена на усиление борьбы с иностранным влиянием в онлайн-пространстве, в том числе и в выборы.