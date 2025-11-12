ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Главу Минюста Украины отстранили от исполнения обязанностей

Это связано со скандалом вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Владимира Зеленского"
Редакция сайта ТАСС
06:20
обновлено 06:47

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции Украины Герман Галущенко, оказавшийся замешанным в коррупционном скандале вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Владимира Зеленского", отстранен от исполнения обязанностей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции", - говорится в сообщении в ее Telegram-канале. Исполнять обязанности министра юстиции будет Людмила Сугак, которая ранее была заместителем главы ведомства.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у Галущенко, который ранее был министром энергетики, и Миндича, близкого друга Зеленского. НАБУ опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в ходе которых обсуждались коррупционные схемы.

В НАБУ заявили, что к деятельности преступной группы Миндича были причастны четыре действующих и бывших министра. По данным украинских СМИ, один из них - Галущенко. К вечеру 11 ноября стало известно, что в связи с этим же делом НАБУ предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру. По информации местных изданий, речь идет об еще одном близком к Зеленскому человеке - бывшем вице-премьере, экс-министре национального единства Алексее Чернышове. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома". 

