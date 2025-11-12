Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта ЕС

Республика также не будет платить за отказ от приема мигрантов, отметил польский премьер-министр Дональд Туск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта Евросоюза. Это еще раз подтвердил в Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта [ЕС]", - написал он. "Так, как я и говорил. Это уже решено. Мы делаем, а не болтаем", - добавил премьер-министр. Он также сообщил, что Польша не будет платить за отказ от приема мигрантов.

Ранее это решение подтвердил президент страны Кароль Навроцкий.

11 ноября ЕК констатировала, что Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия и Австрия сталкиваются с усиленным миграционным давлением, и в связи с этим предложила им ходатайствовать о частичном или полном отказе от приема мигрантов в 2026 году.