Медведчук заявил, что вертикаль Зеленского рухнула

НАБУ и САП становятся единственной реальной властью, указал глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский не смог подмять под себя антикоррупционные органы Украины, и это может стать началом его конца. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Ранее сделанный прогноз был верным. Если Зеленский не смог подмять под себя Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ - прим. ТАСС) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП - прим. ТАСС), то это начало его конца: Зеленскому будут отрезать рычаги влияния на его офис, что отрежет ему возможность хоть чем-то управлять. В данной ситуации украинским антикоррупционным органам нужно полностью разобрать управленческую вертикаль власти, а остатки подчинить себе. НАБУ и САП становятся единственной реальной властью на Украине, для чего, собственно, они и создавались", - заявил политик в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский и его команда вели себя крайне неосторожно. "Из пленок Миндича ясно, что они обложили данью все компании и госзакупки и использовали мобилизацию как инструмент для рейдерства и отжима бизнеса. Записи подтвердили, что Зеленский и [глава его офиса Андрей] Ермак все эти годы занимались переделом рынка и бизнеса, который отжимали под себя, отобрав собственность на миллиарды", - отмечает Медведчук, добавляя, что Ермак использовал мобилизацию и против политических оппонентов, журналистов, волонтеров и блогеров.

"Таким образом был установлен беспредельный террор. Пока людей грабили, уничтожали, бросали в тюрьмы, лишали гражданства и изгоняли из страны, Зеленский играл роль морального авторитета и отца нации. Кровавый клоун говорил от лица украинцев, что им очень нужна война с Россией, и они согласны "все как один умереть в борьбе за это". То есть мало того, что он грабил народ, так он еще и гнал его на убой, на чем умудрялся зарабатывать", - пишет Медведчук.

Роль Зеленского

При этом, по его мнению, Зеленский уверен, что его "отмажут", и публично "сдает" своих подельников. "И его реально могут отмазать, но с одним условием - придется отдать властную вертикаль, а самому стать "британской королевой". Таким образом, из-под Зеленского выбивают как исполнительную власть, так и законодательную. И пока наркофюрер и его команда отступают", - считает политик.

По мнению Медведчука, Зеленский - подставная фигура, зицпредседатель. "Это не значит, что он не знал и не участвовал в организации коррупционных схем. Просто основная его задача была изображать президента, пока подельники грабят страну. Говоря криминальным языком, он "стоял на шухере", - указывает Медведчук, добавляя, что игра Зеленского сейчас заключается в том, что он "в тяжелый час" просто "необходим стране". "Украинские СМИ вдруг заговорили о тяжелой обстановке на фронте. В соцсети сливается информация, что команда Зеленского планирует масштабную катастрофу, чтобы отвлечь внимание", - отмечает политик.

"Подобный маневр вписывается в схему, когда у нелегитимного выбивают все рычаги власти, и он остается знаменем, которое посадили на другое древко. Но на этом процесс не закончится. Новой команде Зеленский нужен будет исключительно как собиратель негатива. Можно будет признать поражение и свалить все на Зеленского. Тогда его будут судить и за коррупцию, и за разжигание войны, за массовый отлов людей на улицах, политические репрессии и незаконное присвоение власти. Процессы будут публичными, и Зеленский будет в центре мировых СМИ, правда, уже в другом качестве. Этот сценарий представляется наиболее вероятным", - подытоживает Медведчук.