The Kathmandu Post: лидеры движения Gen-Z в Непале вручили правительству соглашение

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Лидеры движения Gen-Z, возглавившего масштабные протесты в Непале 8-9 сентября против коррупции и запрета соцсетей, вручили правительству страны для подписания проект соглашения из девяти пунктов, предусматривающий проведение политических и экономических реформ. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на источники.

Авторы документа призвали к незамедлительному и справедливому расследованию случаев коррупции, злоупотребления властью и к возбуждению судебного преследования виновных.

В преддверии намеченных на март следующего года парламентских выборов представители движения потребовали тщательного расследования активов и источников финансирования политических партий, национализации незаконно приобретенных средств и прозрачности расходов партий в данный период. Они считают также необходимым внесение поправок в избирательное законодательство, чтобы гарантировать свободные, справедливые и мирные выборы.

"Правительство должно сформировать рабочую группу с участием представителей поколения Gen-Z и молодежи для изучения необходимых реформ, поправок к действующим законам для обеспечения эффективной реализации этих реформ", - говорится в проекте соглашения. Его составители предложили создать независимый комитет высокого уровня для рассмотрения рекомендаций о поправках в Конституцию Непала, отражающих насущные потребности непальцев.

Они считают, что состав правительства, других органов власти, созданных в рамках нового соглашения, должны отражать гендерное, этническое и социальное разнообразие.

Как заявила ранее премьер-министр страны Сушила Карки, власти Непала готовы работать совместно с молодежью, которая стала основной движущей силой масштабных протестов, и принять ее требования. Необходимо принять, по ее словам, "революцию, которую возглавило молодое поколение".

Сентябрьские протесты

В начале сентября в столице Непала Катманду и других городах вспыхнули беспорядки после акций против коррупции и запрета соцсетей. Их основными участниками стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Погибли более 70 человек, более 1,3 тыс. получили ранения.

12 сентября бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки была назначена главой временного правительства, став первой женщиной на этой должности в непальской истории. По словам Карки, нынешнее правительство пробудет у власти не больше шести месяцев. Парламентские выборы, как ожидается, состоятся в начале марта 2026 года.