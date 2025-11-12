Блогер Мирошников заявил о приближении катастрофы для ВСУ в Запорожской области

Украинский военный блогер добавил, что вскоре российским войскам откроется дорога еще на несколько населенных пунктов и далее к южным окраинам города Запорожье

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ситуация для Вооруженных сил Украины в районе города Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области приближается к катастрофе. Об этом заявил украинский военный блогер Богдан Мирошников.

"Господин главком признает только три населенных пункта, которые были потеряны. Реально - больше", - написал Мирошников в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вскоре российским войскам откроется дорога еще на несколько населенных пунктов и далее к южным окраинам города Запорожье, что, по его словам, станет "настоящей катастрофой" для украинской армии.

В украинском Генштабе ранее заявляли, что ситуация для ВСУ на этом направлении "значительно ухудшилась".

11 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Как пояснял ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, это усугубило оперативно-тактическое положение ВСУ в этом районе. В свою очередь депутат Заксобрания Запорожской области Максим Зубарев отметил, что освобождение Новосупеновского приближает окружение Гуляйполя.