"Страна": следующий удар после Миндича могут нанести по Ермаку и Свириденко

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича может далее привести к удару по главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку и его ставленникам - премьер-министру Юлии Свириденко, главе СБУ Василию Малюку и секретарю Совета нацбезопасности Рустему Умерову. Об этом пишет украинское издание "Страна".

По его мнению, "если сейчас Зеленский сдаст [отстраненного сегодня от исполнения обязанностей главу Минюста Германа] Галущенко и Миндича, то следующий удар будет нанесен по Умерову, Малюку, Ермаку и Свириденко". Как пишет издание, "коалиция" (парламентское большинство в Верховной раде, контролируемое Зеленским) приступит к развалу пока еще подконтрольного Зеленскому парламентского большинства и подведет дело к отставке кабинета министров и формированию так называемого правительства национального единства "с лишением де-факто Зеленского реальных полномочий или принуждения его к отставке, если он будет сопротивляться".

"Страна" отмечает, что сейчас Зеленский пытается показать свою непричастность к коррупционному скандалу вокруг Миндича и поддерживает борьбу с коррупцией, но вряд ли это ему поможет. Как указывает издание, Миндич едва ли мог осуществлять свои коррупционные схемы без ведома Зеленского. Кроме того, продолжает "Страна", расследование по делу Миндича явно нацелено не на самого предпринимателя, а на более крупные мишени.

Единственным выходом для Зеленского, Ермака и его окружения, считают авторы издания, является ответный удар по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), "однако чем больше Банковая предпринимает таких деморализующих вертикаль власти шагов, как отстранение Галущенко, тем сложнее этот удар будет нанести".

10 ноября НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у Галущенко, который ранее был министром энергетики, и Миндича, близкого друга Зеленского. НАБУ опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в ходе которых обсуждались коррупционные схемы.

В НАБУ заявили, что к деятельности преступной группы Миндича были причастны четыре действующих и бывших министра. По данным украинских СМИ, один из них - Галущенко. К вечеру 11 ноября стало известно, что в связи с этим же делом НАБУ предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру. По информации местных изданий, речь идет еще об одном близком к Зеленскому человеке - бывшем вице-премьере, экс-министре национального единства Алексее Чернышове. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома".