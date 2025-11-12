В парламенте Грузии считают, что Брюссель отошел от общеевропейских ценностей

Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что ЕС "не дает возможность, чтобы грузинский народ сам определял, какой закон принимать и какое правление устанавливать"

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 12 ноября. /ТАСС/. Все сложности в отношениях Тбилиси и Брюсселя будут сняты, когда ЕС вернется к общеевропейским ценностям, сообщил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Сегодня проблема заключается в том, что Брюссель сам свернул с общеевропейских ценностей в отношении Грузии и старается опекунскими подходами, директивами установить для нас путеводитель. Не дает возможность, чтобы грузинский народ сам определял, какой закон принимать и какое правление устанавливать. Как только Брюссель вернется к европейским ценностям, в тот же момент будут сняты все сложности в грузино-европейских отношениях", - сказал он.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

26 октября 2024 года на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года правящая партия приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.