Эксперт Кошкович: Зеленский перекладывает ответственность за провалы на Сырского
07:58
БУДАПЕШТ, 12 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытается сделать главнокомандующего ВСУ Александра Сырского ответственным за свои провалы, считает ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Он [Зеленский] перекладывает ответственность на Сырского, который очень кстати русский. Зеленский тоже, но Сырский просто русский-русский, и никаких "и" по этому поводу", - написал Кошкович в X в ответ на публикацию Зеленского, в которой он назвал главнокомандующего ВСУ "верховным главнокомандующим".