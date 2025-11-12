Эксперт Кошкович: Зеленский перекладывает ответственность за провалы на Сырского

Ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав назвал главнокомандующего ВСУ "очень русским"

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 12 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытается сделать главнокомандующего ВСУ Александра Сырского ответственным за свои провалы, считает ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

"Он [Зеленский] перекладывает ответственность на Сырского, который очень кстати русский. Зеленский тоже, но Сырский просто русский-русский, и никаких "и" по этому поводу", - написал Кошкович в X в ответ на публикацию Зеленского, в которой он назвал главнокомандующего ВСУ "верховным главнокомандующим".