В Минске высоко оценили взаимодействие следственных органов Белоруссии и России

По словам белорусского главы следственного комитета Дмитрия Горы, за 10 месяцев в РФ было направлено более 5,5 тыс. поручений об оказании правовой помощи, из которых около 5 тыс. - в Следственный департамент российского МВД

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора обсудил вопросы эффективного сотрудничества с делегацией МВД РФ во главе с начальником Следственного департамента Сергеем Лебедевым. Об этом сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

"Руководитель белорусского следствия высоко оценил уровень международного взаимодействия, отметив, что подавляющее большинство поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам приходится на долю Российской Федерации", - говорится в тексте.

По словам главы следственного комитета республики, за 10 месяцев 2025 года в Россию было направлено более 5,5 тыс. поручений об оказании правовой помощи, из которых около 5 тыс. - в Следственный департамент МВД РФ.

В пресс-службе также отметили, что в 2024 году были созданы и доказали свою эффективность две совместные следственно-оперативные группы Следственного комитета Республики Беларусь и МВД России по расследованию преступлений международных преступных организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и незаконного оборота наркотиков. "В октябре текущего года подписано постановление о создании еще одной - для расследования мошеннических действий интернациональной организованной преступной группы", - уточнили в белорусском ведомстве.

По его данным, в ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сфер взаимодействия, а также необходимость разработки и реализации совместных программ, направленных на противодействие новым вызовам и угрозам. Дмитрий Гора подчеркнул, что объединение опыта белорусских и российских следователей позволяет более оперативно и качественно расследовать сложные уголовные дела, имеющие международный характер.

В свою очередь Сергей Лебедев подтвердил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между следственными органами двух стран. "Особое внимание было уделено вопросам обмена информацией, повышения квалификации следователей и внедрения современных технологий в следственную практику", - уточнили в пресс-службе.