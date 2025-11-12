Политик Вебер: попытки отнять активы РФ являются "опасной игрой" для экономики

Он добавил, что не считает реалистичной конфискацию российских активов

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Попытки Евросоюза конфисковать российские активы являются "опасной игрой", которая касается всей мировой экономики. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС норвежский политик, общественный деятель и журналист Хендрик Вебер во время приезда в ДНР.

"Если сейчас ЕС примет решение конфисковать это все у России, а в дальнейшем они получат какого-то нового противника, то поступят так же? Как же это тогда в целом отразится на их взаимоотношениях с разными странами, ведь это подорвет их доверие. Это очень опасная игра, которая касается не только ЕС и России, а это касается всего мира и мировой экономики", - сказал Вебер.

Он добавил, что не считает реалистичной конфискацию российских активов. "Сложно сказать, как поведут себя административные органы ЕС, и, конечно, хочется пожелать удачи Брюсселю, потому что он, скорее всего, наиболее пострадает от этого, но я сомневаюсь, что это действительно произойдет. Конечно же, непонятно, как ЕС сможет потом компенсировать, допустим, Брюсселю, если вдруг против него начнется какая-то борьба в связи с этими активами", - заключил собеседник агентства.