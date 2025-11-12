Депутат Рады Гончаренко усомнился, что Умеров вернется на Украину из Турции

Бывший украинский министр обороны заявлял, что находится в Стамбуле "для новых встреч по вопросу обменов пленными"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывший министр обороны страны Рустем Умеров на фоне коррупционного скандала может не вернуться из Стамбула, куда он уехал якобы для проведения переговоров. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Самое интересное, вернется ли Умеров из Стамбула?" - написал он в своем Telegram-канале.

11 ноября Умеров, который был главой украинской делегации на переговорах с РФ, внезапно сообщил, что находится в Стамбуле "для новых встреч по вопросу обменов пленными". Ранее об этой поездке или предстоящих переговорах ничего не сообщалось ни одной из сторон.

При этом имя Умерова в тот же день всплыло в связи с крупным коррупционным скандалом, к которому оказалось причастно ближайшее окружение Владимира Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что коррупционная группа во главе с бизнесменом и другом Зеленского Тимуром Миндичем могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере. В свою очередь прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил, что Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на бывшего в от момент министром обороны Умерова.

10 ноября НАБУ и САП объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у экс-министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко и Миндича. НАБУ опубликовало сделанные в квартире последнего записи разговоров, в ходе которых обсуждались коррупционные схемы. В ведомстве заявили, что к деятельности преступной группы причастны четыре действующих и бывших министра. По данным украинских СМИ, один из них - Галущенко. К вечеру 11 ноября стало известно, что в связи с этим же делом НАБУ предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру. По информации местных изданий, речь идет об еще одном близком к Зеленскому человеке - бывшем вице-премьере, экс-министре национального единства Алексее Чернышове.

Утром 12 ноября кабмин сообщил об отстранении Галущенко от исполнения обязанностей главы Минюста.