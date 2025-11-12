В Раде требуют уволить отстраненного главу Минюста Галущенко

Депутат Ярослав Железняк призвал уволить всех замешанных в коррупционном скандале вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Владимира Зеленского"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Украины Германа Галущенко, замешанного в коррупционном скандале вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Владимира Зеленского", необходимо уволить. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Вы издеваетесь? Что значит "отстранили"? Он и дальше будет рулить Минэнерго и потоками через [министра энергетики Светлану] Гринчук! Премьер должна срочно внести на увольнение всех указанных лиц на пленках Миндича. В первую очередь своих министров! Рада так же - в первый же день - должна за это проголосовать! <...> Просто держат всю страну за дураков, которые на это должны повестись", - написал он в своем Telegram-канале.

10 ноября стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у Галущенко, совладельца фирмы "Квартал 95" Миндича, а также в компании "Энергоатом". Позже НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако имена участников не назывались. Позднее украинские СМИ сообщили, что обвинения предъявлены экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, Миндичу, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по делу предъявили и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.

В НАБУ также отмечали, что к деятельности группы Миндича причастны четыре действующих и бывших министра, в украинских СМИ в связи с этим упоминалась Гринчук.