Молдавия денонсировала несколько договоров в рамках СНГ

Что касается договора о безвизовом режиме, то его заменяют заключенные ранее двусторонние соглашения с этими странами, подчеркнул глава молдавского МИД Михай Попшой

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии денонсировало ряд соглашений в рамках СНГ, касающихся безвизового режима, экологии, налогообложения и других сфер. Такое решение было принято на заседании, которое транслировалось пресс-службой кабинета министров в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает корреспондент ТАСС.

Как отметил глава МИД Молдавии Михай Попшой, "эти соглашения не работают и были денонсированы многими странами СНГ". Что касается договора о безвизовом режиме, то его заменяют заключенные ранее двусторонние соглашения с этими странами, уточнил он.

Речь идет о соглашении, подписанном в Бишкеке 9 октября 1992 года и предусматривающем безвизовое передвижении граждан государств - членов СНГ по их территории, а также соглашении о принципах и порядке выполнения воинских перевозок (Ташкент, 15 мая 1992 года), соглашении о сотрудничестве в области химии и нефтехимии (Москва, 9 сентября 1994 года), соглашении о сотрудничестве в области использования сжатого природного газа в качестве моторного топлива для автотранспортных средств (Минск, 26 мая 1995 года), соглашении о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды (Москва, 8 февраля 1992 года). Эти решения вступают в силу после обнародования в "Официальном вестнике".

Кроме того, правительство одобрило законопроекты о денонсации соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг), подписанного в Москве 25 ноября 1998 года, и соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран - участниц СНГ (Ташкент, 15 мая 1992 года). Решение по первому договору еще предстоит одобрить парламенту, а по второму - президенту страны. В феврале 2023 года прозападное правительство Молдавии объявило о планах денонсации свыше 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Ранее кабмин завершил процедуры выхода более чем из полусотни соглашений. Как уточнил глава МИД Молдавии, Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках СНГ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве в то же время заявив о стремлении покинуть СНГ.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах организации.