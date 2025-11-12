Дипломат Варма: визит Путина в Индию станет важной вехой в развитии отношений стран

Бывший посол Индии в РФ Венкатеш Варма отметил, что в государстве ждут с нетерпением российского лидера

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Предстоящий в декабре визит в Индию президента РФ Владимира Путина станет важной вехой в развитии отношений двух стран. Об этом заявил бывший посол Индии в России Венкатеш Варма, выступая на конференции "Индия и Россия: построение мостов между сообществами через язык, литературу, перевод и культуру", которая проходит в индийской столице по случаю 60-летия Центра русских исследований Университета имени Джавахарлала Неру.

"Мы с нетерпением ждем визита президента Путина в Индию в декабре. Этот визит станет еще одной важной вехой в развитии неизменно надежных отношений между нашими странами", - сказал он. По словам Вармы, причина этой крепкой дружбы заключается "не только в хороших отношениях между лидерами, правительствами, производителями, учеными и вооруженными силами, но, что еще важнее, в совместимости ценностей, культуры и цивилизационных подходов".

Вице-канцлер Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели Сантишри Дулипуди Пандит выразила восхищение работой российского президента. "Я считаю его самым мудрым лидером современного мира. В то время как [президент США Дональд] Трамп играет в политику, как в покер, и большую часть времени блефует, Путин играет в шахматы, всегда оказываясь на 15 шагов впереди", - сказала она.

Участники конференции отметили большое значение делийского Центра русских исследований в развитии российско-индийских связей. За шесть десятилетий своей работы он внес значительный вклад в распространение знаний о России, популяризацию русского языка и культуры в республике. "Растущий интерес к русскому языку в Индии отражает неуклонное расширение наших профессиональных, научных и экономических связей. Индийские специалисты все чаще работают вместе с российскими партнерами в сфере технологий, энергетики, машиностроения и здравоохранения. В этом контексте язык становится не просто предметом изучения, но и ключом к возможностям - живым инструментом связи, превращающим знакомство в сотрудничество", - отметил посол РФ в Индии Денис Алипов.

"Наше сотрудничество достигло значительного прогресса в традиционных областях - атомной энергетике, углеводородной отрасли, обороне и образовании, и при этом неуклонно расширяется, открывая новые сферы: судостроение, малые модульные реакторы, арктические исследования и цифровые технологии. Особенно важна наша работа в сфере образования, включая взаимное признание дипломов и академических квалификаций - шаг, который откроет перед студентами и исследователями обеих стран еще более широкие возможности для совместного обучения, преподавания и инноваций", - добавил глава российского диппредставительства.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Кремль позже объявит даты визита президента в Индию. Ранее Росконгресс сообщил, что 4-5 декабря в Нью-Дели состоится Российско-индийский форум.