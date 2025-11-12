Минск выступил за восстановление нормального функционирования границы с Литвой

Президент республики Александр Лукашенко дал соответствующие поручения

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Белорусские власти настроены на скорейшее восстановление нормальной работы пунктов пропуска на границе с Литвой. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков после доклада президенту Александру Лукашенко.

"Президенту доложена ситуация, которая складывается на границе, о принимаемых мерах белорусской стороны в целях скорейшего урегулирования данной ситуации и открытия пунктов пропуска. Прежде всего в интересах людей - граждан Беларуси, Литвы, а также граждан третьих стран, которые пользовались этой границей в своих передвижениях. Президентом даны поручения, соответствующие, как ускорить процесс восстановления нормальных отношений с литовской стороной по поводу функционирования государственных границ, - цитирует министра агентство БелТА.

По словам Рыженкова, Минск выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской границы. "С функционированием всех пунктов пропуска, которые предусмотрены нашей договорной правовой базой, и с восстановлением нормального взаимодействия по линии соответствующих служб, обеспечивающих функционирование границы", - отметил глава ведомства.