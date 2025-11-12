Депутат Рады Вятрович: на Украине инициировали закон о защите языков нацменьшинств

Законопроект отменит обязательное использование украинского языка во время выступлений на заседаниях местных советов и других официальных мероприятиях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Украины инициировали принятие законопроекта, который укрепит роль русского и других языков национальных меньшинств в стране. Об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Вятрович, опубликовав заявление по этому вопросу украинских общественных организаций.

В нем говорится, что Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) разослала на согласование министерствам и ведомствам законопроект о защите языков национальных меньшинств. Он дает возможность использовать вместо украинского русский и другие языки нацменьшинств в сферах предоставления услуг, спортивных соревнованиях, в научных изданиях и конференциях. Официально текст законопроекта еще нигде не публиковался.

"Причем речь идет отнюдь не о венгерском, румынском или польском языках, которые наравне с английским и другими языками ЕС и так могут широко использоваться в науке, образовании и культуре, а о других языках, прежде всего русском", - говорится в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Законопроект отменит обязательное использование украинского языка во время выступлений на заседаниях местных советов и других официальных мероприятиях. По инициативе властей, от некоторых госслужащих также понадобится владение определенным уровнем языка, а все документы местных органов будут дублироваться на этом языке.

При этом еще в октябре кабмин Украины внес в Раду законопроект, которым предлагалось убрать русский из списка подлежащих защите языков в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Однако позже Рада сняла с рассмотрения этот законопроект. Тогда ряд украинских СМИ указывал, что это было сделано якобы по рекомендации Европы.

Вытеснение русского языка

На Украине с 2014 года проводится курс на вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.

8 декабря 2023 года Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время все ограничения на использование русского языка сохранились и стали бессрочными.