МВД Белоруссии: на охраняемых стоянках республики размещены свыше тысячи фур Литвы

Никто не явился для их эвакуации, отметил глава белорусского ведомства Иван Кубраков

Редакция сайта ТАСС

© Денис Викторов/ ТАСС

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. литовских фур размещены в Белоруссии на специальных стоянках вблизи пунктов пропуска, на проезжей части остаются 26 бесхозных прицепов и полуприцепов. Об этом сообщил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.

"Как уже сообщалось, в связи с закрытием границы с Литвой на приграничной территории скопилось более тысячи грузовиков. Все они хаотично располагались на дороге. Сотрудниками Госавтоинспекции на сегодняшний момент свыше тысячи фур сопровождены на охраняемые стоянки", - приводит его слова пресс-служба министерства.

Вместе с тем на проезжей части остаются 26 бесхозных прицепов и полуприцепов. "Принимаем меры для установления их собственников. Однако, несмотря на то, что информация идет в СМИ, никто не явился для их эвакуации. По моей команде все данные прицепы будут отбуксированы на охраняемые стоянки", - сказал Кубраков.

Министр напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил "задачу отнестись к этим людям по-человечески и оказывать всю необходимую помощь". "Вопросы, с которыми они обращаются к нашим сотрудникам, очень разные: начиная от доставки к гостиницам до содействия в поиске знакомых, у которых они могли бы временно находиться. Решаем даже те вопросы, которые не совсем касаются органов внутренних дел", - рассказал глава МВД.

29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Белоруссией, объяснив это активизацией запуска через границу шаров с сигаретной контрабандой. Минск в ответ 31 октября запретил движение по дорогам страны зарегистрированных в Литве грузовиков и тракторов. С 10 ноября прекращено движение литовских грузовиков через белорусские пункты пропуска.