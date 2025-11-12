Токаев и Путин рассмотрели широкий круг вопросов на расширенной встрече

Лидеры обсудили политическое, торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное взаимодействие

АСТАНА, 12 ноября. /ТАСС/. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в расширенном составе в Кремле рассмотрели широкий круг вопросов. Об этом сообщила пресс-службе казахстанского лидера, который находится в Москве с государственным визитом.

"В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении.