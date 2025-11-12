Додон: партия социалистов Молдавии выступила против закрытия Русского дома

Бывший молдавский президент также обратил внимание на то, что во многих странах ЕС подобные центры продолжают работать, не представляя никаких угроз для безопасности этих государств

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая в Молдавии оппозиционная Партия социалистов выступила против денонсации молдавским правительством соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров. Об этом заявил ее лидер, бывший президент Молдавии Игорь Додон.

"Закрытие Российского центра науки и культуры в Кишиневе - очевидное политическое решение, которое не имеет никаких веских аргументов. На сегодняшнем заседании постоянной парламентской комиссии по внешней политике я настаивал на том, чтобы были представлены конкретные доказательства нарушений, допущенных РЦНК (Российский центр науки и культуры - прим. ТАСС). Однако представитель правительства не смог привести ни одного примера "подрывной деятельности" центра и фактически признал, что это решение принято по политическим мотивам", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Он также обратил внимание на то, что во многих странах ЕС подобные центры продолжают работать, не представляя никаких угроз для безопасности этих государств. "Я лично участвовал в сотнях мероприятий, организованных Российским центром науки и культуры в Молдове",- сказал Додон и подчеркнул, что закрытие РЦНК в Кишиневе противоречит принципам культурного сотрудничества и диалога между двумя странами.

На прошлой неделе правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Среди причин утверждалось, что существует "риск продвижения Россией искаженных нарративов" с помощью этого соглашения. Поводом для выхода из соглашения стало падение на территории республики ряда БПЛА неизвестной принадлежности, за что Кишинев возложил ответственность на Москву. Решение правительства предстоит одобрить парламенту. Для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года.

Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала в этом году ряд акций протеста российских соотечественников в Кишиневе. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров назвал обвинения безосновательными, заявив, что Москва не заинтересована в обострении отношений. Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.