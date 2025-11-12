Пашинян: Армения никогда не откажется от поставок российского зерна

Армянский премьер-министр добавил, что его страна также будет учитывать другие предложения на рынке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Егор Алеев/ ТАСС

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не откажется от поставок российского зерна, но также будет учитывать предложения других стран на рынке.

"Армения никогда не откажется от поставок зерна из России. Официально говорю, никогда не откажется. Но Армения также никогда не откажется посмотреть, какие еще варианты есть на рынке, кто еще продает зерно. Мы не будем закрывать уши и бежать от предложений тех стран, кто пришел к нам и заявил, что у них тоже есть зерно для продажи. И сегодня, я не хочу скрывать, такие предложения у нас есть", - сказал он, выступая в ходе правительственного часа в парламенте Армении.

Как отметил Пашинян, предложения от других стран поступили после того, как Ереван в начале ноября получил зерно из Казахстана впервые через территорию Азербайджана. Премьер добавил, что Армения рассмотрит поставки зерна из других стран, если ее заинтересует цена и качество товара.

12 ноября Служба внешней разведки РФ сообщила, что Ереван по политическим соображениям намерен отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет денег Евросоюза.