Europe 1: на востоке Франции беспилотник пролетел над колонной танков

По данным радиостанции, БПЛА был замечен над железнодорожной станцией Мюлуза в ночь с 11 на 12 ноября

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Неизвестный беспилотник несколько раз пролетел над колонной танков Leclerc в городе Мюлуз на востоке Франции. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

По ее данным, БПЛА пролетел над железнодорожной станцией Мюлуза в ночь с 11 на 12 ноября, когда там находилась колонна танков. Тревогу поднял местный охранник.

Несколькими минутами ранее правоохранители также заметили беспилотник, который несколько раз пролетел над центральным комиссариатом полиции города.

Ранее Europe 1 сообщила, что сотрудники порохового завода в Бержераке, где недавно открыли новые производственные линии для крупнокалиберных боеприпасов, заметили над предприятием неизвестный беспилотник.