CNN: советники Трампа призывают его сосредоточиться на внутренней политике

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Советники президента США Дональда Трампа обсуждают стратегии, способные переключить его внимание на внутреннюю повестку и активизировать поездки по стране с речами об экономике. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на чиновников администрации.

По данным источников, этот шаг связан с признанием в Белом доме наличия "проблемы с доступностью": экономические перспективы американцев мрачные, а усилия администрации по снижению их финансового беспокойства не находят отклика.

Одна из обсуждаемых стратегий заключается в том, чтобы заставить Трампа "переключить большую часть внимания на внутреннюю повестку дня", что включает "наращивание внутренних и сокращение международных поездок". Толчком к этому послужили недавние победы демократов на выборах губернаторов и мэра Нью-Йорка и "растущая боль" от рекордно длительной приостановки работы правительства (шатдаун), которые "вызвали тревогу" в Белом доме.

Дискуссии, отмечает телекомпания, также проходят на фоне критики, в том числе со стороны республиканцев, о том, что Трамп слишком сфокусирован на внешней политике.