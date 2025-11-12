Кабмин ФРГ обеспокоен новостями о коррупции на Украине

Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус при этом отметил, что на выплаты Киеву это не влияет

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии обеспокоено сообщениями о коррупционном скандале на Украине, однако это пока не повлияет на выплаты Киеву со стороны ФРГ. Об этом журналистам заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Да, эти сообщения о подозрениях в коррупции нас беспокоят. Хорошо, что украинское правительство пообещало полную прозрачность. Хорошо также, что оно встало на сторону антикоррупционного агентства. Именно этого мы и ожидали", - сказал Корнелиус, добавив, что рассматриваемая сфера "получает значительную поддержку со стороны Германии". Она, по его словам, касается энергетического сектора.

На вопрос о том, повлияет ли это на выплаты ФРГ, например на помощь Киеву в энергетическом секторе, представитель правительства Германии ответил отрицательно. "Нет, это никак не влияет на немецкие выплаты. Но можно, безусловно, сказать, что обмен информацией с украинским правительством носит тесный характер, в том числе с <...> Зеленским", - указал Корнелиус.

Он подчеркнул, что "правительство Германии будет очень внимательно следить за развитием событий". "Мы изучим развитие событий в этом конкретном случае, и при необходимости будут приняты соответствующие меры. В настоящее время мы уверены, что украинское правительство обеспечит прояснение ситуации, а антикоррупционное ведомство раскроет это дело и доведет его до прозрачного завершения", - резюмировал представитель кабмина Германии.

В свою очередь представитель Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ отметил, что коррупционный скандал не коснулся ни одного германского фонда. "У нас нет информации, указывающей на то, что выделяемые ФРГ средства замешаны в этих инцидентах", - заявил он.

Дело Миндича

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также у бывшего главы Минэнерго и действующего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу (как руководителю преступной организации), а также бывшему вице-премьеру Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а утром 12 ноября отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Сам Миндич выехал с Украины прямо перед обысками и находится в Израиле. Вместе с ним за пределами страны оказались и его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы. НАБУ также сообщило, что коррупционная группа могла действовать не только в энергетической, но и оборонной сфере. На этом фоне во вторник глава украинской делегации на переговорах с РФ, бывший глава военного ведомства и нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что прибыл в Стамбул для новых встреч по обменам пленными.