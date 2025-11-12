Посол ЮАР: лидеры КНР и Индии примут участие в саммите G20 в Йоханнесбурге

Саммит в Йоханнесбурге пройдет 22-23 ноября

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди примут участие в предстоящем позднее в нынешнем месяце саммите стран Группы двадцати (G20), который пройдет в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Об этом заявил посол Южно-Африканской Республики в Нью-Дели Анил Суклал.

"Председатель [КНР]Си Цзиньпин приедет в ЮАР [на саммит G20]. Премьер-министр Моди также будет на саммите", - сказал Суклал на конференции, организованной исследовательским центром Centre for Global India Insights, отвечая на вопрос об участии китайского и индийского лидеров во встрече на высшем уровне "двадцатки".

Саммит в Йоханнесбурге пройдет 22-23 ноября. С его завершением председательство в организации перейдет от ЮАР к США.

Ранее американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что представители США не поедут на саммит G20.