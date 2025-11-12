Хегсет: США освобождают Панамский канал от "вредоносного влияния КНР"

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении восстановить контроль над водным путем

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты борются с тем влиянием, которое Китай якобы оказывает на работу Панамского канала. С таким утверждением выступил военный министр США Пит Хегсет.

"Мы сдерживаем влияние Китая по всему миру, не говоря уже о Панамском канале, который мы освобождаем от вредоносного китайского влияния, обеспечивая свободное плавание для американских судов", - сказал он в ходе выступления на оборонной конференции в штате Индиана.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении восстановить контроль над Панамским каналом. Американский лидер также жаловался, что Китай якобы имеет влияние на этот стратегический водный путь.

МИД РФ в ноябре отметил, что Россия рассматривает Панаму как выгодного торгового партнера и поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала.