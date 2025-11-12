Безуглая потребовала отставки Ермака на фоне коррупционного скандала

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" призвала к перезапуску администрации Владимира Зеленского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая призвала главу администрации Владимира Зеленского Андрея Ермака уйти в отставку на фоне коррупционного скандала.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Нам необходимо: перезапуск администрации Зеленского с новым руководителем и структурой войны, усиление роли кабмина, создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов, отставка [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского и настоящая реформа армии", - написала она в своем Telegram-канале, комментируя коррупционный скандал.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют кошельком Зеленского, экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Позже были опубликованы записи разговоров по делу, однако имена участников не назывались.

Украинские СМИ сообщали, что обвинения предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.