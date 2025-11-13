ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ливан освободил старшего сына Каддафи после 10 лет тюремного заключения

Ганнибал Каддафи, сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, освобожден из ливанской тюрьмы после 10 лет заключения, связанного с исчезновением основателя шиитского движения "Амаль" Мусы Садра. Ливано-иранский священнослужитель — символ сопротивления Израилю — пропал без вести в Ливии 47 лет назад. Судебная система Ливана приняла решение освободить Каддафи под залог, который первоначально составлял $11 млн, а затем был снижен до $896 тыс.
Редакция сайта ТАСС
09:00

Ганнибал Каддафи

© REUTERS/ Ismail Zitouny

Источник информированной общеарабской газеты Asharq al Awsat сообщил, что следственный судья Захер Хаммаде постановил отменить решение о запрете на выезд и сын Каддафи сможет покинуть территорию Ливана "сразу после внесения залога". Asharq al Awsat сообщает, что решение судьи не требует обоснования, является "окончательным и никто не может его оспорить или воспрепятствовать ему". 

По данным газеты, вердикт был вынесен после двухчасового допроса сына покойного ливийского лидера во Дворце правосудия в Бейруте в присутствии двух его адвокатов. 

"Сегодня вечером Каддафи был освобожден из тюрьмы Сил внутренней безопасности, где он провел 10 лет по обвинению в сокрытии информации по делу о похищении и исчезновении имама Мусы ас-Садра и двух его соратников", — сообщил в понедельник корреспондент Национального информагентства Ливана.

Корреспондент добавил, что Каддафи обрел свободу после того, как его адвокаты внесли залог в размере около миллиона долларов, а затем обратились в Главное управление общественной безопасности, чтобы урегулировать его правовой статус, как и в случае с другими задержанными иностранцами.

Ганнибал Каддафи покинул здание Управления общей безопасности и направился под усиленной охраной в свой дом в Бейруте, где проведет с семьей ближайшие дни. По завершении всех оставшихся процедур он вылетит на частном самолете, предположительно, в Объединенные Арабские Эмираты.

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии приветствовало решение об освобождении Каддафи и выразило признательность президенту Ливана Джозефу Ауну и спикеру парламента Набиху Берри за "сотрудничество и понимание в деле ливийского гражданина Ганнибала Муаммара Каддафи", подтвердив "стремление укреплять отношения между Ливией и Ливаном в различных областях".

Как отметил адвокат Шарбель Хури, внести залоговую сумму удалось благодаря визиту в Ливан на прошлой неделе правительственной делегации из Ливии, которую возглавлял советник премьер-министра Ибрагим Дбейба. 

Аун принял во дворце Баабда ливийскую делегацию, которая вручила ему дружественное послание премьер-министра страны Абдель Хамида Дбейбы. Делегация передала в суд Ливана результаты проведенного ливийскими властями по запросу Бейрута расследования по делу исчезновения в 1978 году в Триполи шиитского имама.

История вопроса

Сын свергнутого ливийского лидера провел в тюрьме почти 10 лет в связи с исчезновением в 1978 году в Ливии Мусы Садра, основателя шиитского движения "Амаль" — главного союзника "Хезболлах", — которое сейчас возглавляет спикер парламента Ливана Берри.

Учитель химии, богослов и основатель "Хезболлах": кто стал новым лидером движения

"Амаль" было основано в 1974 году как политическое и общественное движение в поддержку шиитской общины, которая в то время была значительно маргинализирована в Ливане. Год спустя было сформировано его вооруженное крыло для защиты юга Ливана от Израиля, вторгнувшегося в страну в 1978 году, чтобы создать буферную зону, а в 1982 году начавшего полномасштабную оккупацию Южного Ливана. 

Бойцы "Амаль" вместе с братьями по оружию из "Хезболлах" 18 лет вели непримиримую войну с созданной Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) коллаборационистской "Армией Южного Ливана", добившись прекращения израильской оккупации.

Популярный шиитский проповедник Муса Садр таинственным образом исчез во время поездки в Ливию. Он прибыл туда в конце августа 1978 года по приглашению ливийских властей на празднование годовщины революции 1 сентября 1969 года. Из Триполи он должен был вылететь в Рим, где у него была назначена аудиенция у Папы Римского. Однако после встречи с полковником Каддафи имам и два его спутника исчезли.

По одной из версий, которая активно муссировалась в западной прессе, между полковником и имамом вспыхнула острая дискуссия по вопросам ислама. В порыве гнева Каддафи якобы застрелил шиитского богослова в упор из пистолета. По другой версии, Муса Садр и его компаньоны — богослов Мухаммед Якуб и публицист Аббас Бадреддин — были брошены в ливийскую тюрьму. 

В любом случае на момент исчезновения шиитских богословов Ганнибалу исполнилось всего два года. Тем не менее он невероятным образом оказался в числе подозреваемых.

Ганнибал был вынужден покинуть Ливию после революционных событий в этой стране, которые привели к смерти его отца в 2011 году, и жил в качестве политического изгнанника в Сирии. Женатый на ливанской фотомодели Алине Скаф, при правлении Каддафи Ганнибал курировал нефтяной экспорт страны. 

Вместе с матерью Сафией, сестрой Аишей и сводным братом Мухаммедом ему удалось бежать из охваченной гражданской войной Ливии в Алжир, а оттуда — в Сирию. Там в 2015 году он и был похищен ливанскими боевиками "Амаль", которые хотели получить от него информацию о судьбе шиитского богослова.

Вероятнее всего, они так и не смогли добиться от Каддафи никаких значимых сведений и очень быстро передали его в руки ливанского правосудия, которое в течение долгих лет содержало Ганнибала без суда и следствия в одной из тюрем на востоке страны по подозрению в сокрытии информации о пропавшем имаме. 

Каддафи объявил голодовку в 2023 году в знак протеста против своего неправомерного и абсурдного задержания. Несколько недель спустя ливийские власти заявили, что готовы к сотрудничеству с ливанской судебной системой по определению его судьбы.

В сентябре этого года в западных СМИ замелькали фотографии трупа, сделанные в Ливии в 2011 году ливано-шведским журналистом Кассемом Хамаде. Журналист, ссылаясь на достоверный источник, утверждал, что сфотографировал тогда в морге в Триполи тело Садра.

При сопоставлении с другими фотографиями Садра изображение набрало около 60 баллов, что, согласно Deep Face Recognition, означает "это был он или его близкий родственник". 70 баллов и выше означали бы стопроцентное попадание. "Несмотря на то что прошло много времени, лицо, цвет кожи и волосы на теле по-прежнему напоминали Садра", — заявил Хамаде. Он добавил, что на теле, которое он нашел в морге, были следы пыток. При этом в самом движении "Амаль" утверждают, что не верят результатам расследования. 

Константин Мачульский 

