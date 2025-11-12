NBC News: траты на переименование Минобороны США могут составить $2 млрд

Только на замену бланков и вывесок может уйти порядка $1 млрд

© AP Photo/ Mike Pesoli

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа и его администрации о переименовании Министерства обороны в Военное министерство (Department of War) может обойтись американским властям в порядка $2 млрд, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Данный шаг, для утверждения которого необходимо одобрение Конгресса США, потребует замены тысяч табличек, знаков и бланков, а также других предметов, на которых указывается название американского оборонного ведомства. Отмечается, что только на замену бланков и вывесок может уйти порядка $1 млрд.

В Пентагоне вместе с тем указали, что уже проводят работы по смене названия и добавили, что окончательная стоимость переименования пока не подсчитана. "Военное министерство агрессивно реализует замену названия в соответствии с указанием президента Трампа, и делает это имя постоянным, - приводит NBC News заявление помощника главы Пентагона по связям с общественностью Шона Парнелла. - Окончательная смета пока не определена <...> Как подтверждение нашего гордого наследия, эта смена названия имеет важное значение, так как отражает основную миссию министерства: победу в войнах. Это всегда было нашей миссией и в то время, как мы надеемся на мир, мы будем готовиться к войне".

В начале сентября Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Военное министерство, заявив, что это более подходящее название с учетом мировой обстановки.

Военное министерство США просуществовало с 1789 по 1947 год, когда оно было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.